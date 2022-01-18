İstanbul’da bir adam eşini plastik kelepçeyle boğarak öldürdü.
AA’nın aktardığına göre Ataşehir ilçesi İnönü Mahallesi’nde bir apartmanın giriş katında oturan İsmail Ö. (57) eşi Hanpaşa Ö.Y.’ü plastik kelepçeyle boğdu.
Cinayetin ardından polisi arayarak teslim olan İsmail Ö. Gayrettepe’deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, Hanpaşa Ö. ile zaman zaman kıskançlık ve maddi anlaşmazlıklar yüzünden kavga ettiklerini, yine kavga sırasında eşini evde bulunan iki plastik kelepçeyle boğduğunu söylediği öğrenildi.
Şüpheli, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.