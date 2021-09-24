Eşini bıçaklayan erkeğe ‘gönüllü indirimi’ istendi!

Eşini bıçaklayan erkeğe saldırı sırasında ‘bıçağını indirip eylemimden vazgeçtiği’ gerekçesiyle ‘öldürmeye teşebbüs’ten değil ‘yaralama’dan ceza verilmesi istendi.

Eskişehir’de yaşayan Harun Sazlar, boşanma aşamasında olduğu 46 yaşındaki eşi Öznur Sazlar’ı bıçaklayarak ağır yaraladığı gerekçesiyle ‘eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ten 16 yıl altı ay, ‘tehdit’ten ise yedi ay 15 gün hapis cezası almıştı.

Eskişehir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, cezada ‘iyi hal’ ve ‘haksız tahrik’ indirimi uygulamamış, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Dava itiraz üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi’ne taşınmıştı.

İstinaf mahkemesinde görülen davada savcı, sanık Harun Sazlar hakkındaki mütalaasında, yerel mahkemenin verdiği ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ cezasının kaldırılmasını, ‘eşe karşı neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış kasten yaralama’dan ceza verilmesini istedi.

Mütalaada, sanığın eşini bıçaklarken durup polisi ve ambulansı araması, suç vasfının değiştirilmesine gerekçe gösterildi.

Mütalaada şunlar kaydedildi: “‘Sanık elindeki bıçağı havaya kaldırmış boğazıma doğru indirmekteyken ve diğer eliyle de benim ağzımı kapatmış haldeyken göz göze geldik, ‘Harun yapma’ dedim, bu esnada sanık beni bıraktı’ şeklindeki beyanları, eyleminden Öznur Sazlar’ın ricasıyla nedametle (pişmanlıkla) vazgeçtiği anlaşılan sanığın kullanımındaki cep telefonu hattından hemen 112 Acil Servis ve 155 Polis İmdat’ı arayarak getirtilen ses kayıtlarına göre, eşini bıçakladığını, sağlık durumundan endişe ettiğini bildirerek yardım istemesi, bıçak darbelerinden sadece birinin hayati tehlikeye yol açması birlikte değerlendirildiğinde, sanığın suçun icrai hareketlerinden gönüllü vazgeçtiğinin kabulünün gerektiğinin anlaşılması karşısında, sanığın olay tarihinde resmi nikahlı eşi olan Öznur Sazlar’ı yaralama kastıyla hareket ettiği değerlendirilmektedir.”