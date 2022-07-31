Eşini bıçakla ağır yaralayıp canlı yayın yapan erkek: Sonunda namusumuzu temizledik

Denizli’de boşanma aşamasında olduğu Rabia Dağ Aslan’ı bıçakla ağır yaralayan Onur Aslan isimli erkek, eşinin sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Aslan yayında, “Sonunda namusumuzu temizledik” dedi.

Denizli Acıpayam Aşağı Mahalle’de dün saat 19.00 sıralarında Onur Aslan isimli erkek, bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Rabia Dağ Aslan’ı konuşmak için parka çağırdı.

DHA’nın haberine göre Onur Aslan, eşi Rabia’yı karnından bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Rabia Dağ Aslan’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Canlı yayın açtı

Kaçarken eşinin cep telefonunu da alan Onur Aslan, onun sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı. Aslan, elinde eşini yaraladığı bıçakla yaptığı yayında, “Tüm çabamıza rağmen sonunda namusumuzu temizledik. Neymiş, her insana kahpelik yapılmazmış kardeş” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Onur Aslan’ı Çameli ilçesinde yakaladı. Onur Aslan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.