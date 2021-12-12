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Yaramazlara biraz batar!

Eşine kızıp kediyi duvara fırlatan kocaya para cezası

Trabzon’da tartıştığı eşi Y.E.’ye öfkelenen M.E. isimli koca, evde besledikleri üç aylık Scottish Fold cinsi kediyi duvara fırlattı. Beyninde ödem oluştuğu tespit edilen kedi tedavi altına alındı. M.E.’ye hayvana şiddet uygulamaktan 1500 TL idari para cezası uygulandı. 

DHA’nın haberine göre olay, 7 Aralık’ta Ortahisar ilçesinde yaşandı. Eşi Y.E. ile tartışan M.E., evde besledikleri üç aylık Scottish Fold cinsi kediyi duvara fırlattı. Sesler üzerine komşuların ihbarı ile eve polis ekibi sevk edildi. M.E. evden kaçarken eşi Y.E. şikayetçi oldu. Yaralı kedi komşuların yardımıyla veteriner kliniğine götürüldü. Başına aldığı darbe sonucu beyninde ödem oluştuğu belirlenen hayvan tedavi altına alındı. Veteriner, ”Eğer bir haftayı atlatırsa kurtulur, atlatamazsa ölüm riski var’‘ dedi.


Polis tarafından gözaltına alınan M.E.’ye kediye şiddet uygulamaktan idari para cezası uygulandı.

‘Şiddetin de hapis cezası olmalı’

Trabzon Hayvanları Koruma Derneği (TRAHAYKO) Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban şunları söyledi: “Bu olay adli vaka olarak görülmedi, şahıs idari ceza olarak 1500 lira para cezası aldı. Eğer hayvan ölürse bu sefer adli vaka olarak ceza alacak. Kişinin hapse girmesi için bu hayvanın ölmesi mi gerekiyor? Bu cezalar daha ağırlaştırılmalı. Şiddetin de hapis cezası olmalı.”

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