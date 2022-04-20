Esin Övet: Ülkemizde bazı mevzular asla bitmiyor

Bizim ülkemizde bazı mevzular asla bitmiyor. Sakız gibi uzadıkça uzuyor, uzatılıyor. Bitmiyor, bitemiyor arkadaş. Günlerce konuşuluyor. Mesela gündüz programlarına bi bakın.

Bir kadın ile adam çıkıyor. Günlerce aynı konu. Aynı mevzu…

Öyle mi oldu, böyle mi oldu. Hakaretler havada uçuşuyor.

Saatlerce bakışmalar, sessizlik, uzayan “Dın dın dın dın” gerilim müziği. Eskiden de “Az sonra”lar vardı. Aynı klasik durumlar devam ediyor.

Sabah programlarında da durum aynı. Mesela Seda Sayan’da yeşil gözlü bi kadın var. Allah’ım delireceğim. Ne zaman televizyonu açsam kız karşımda. Ve sanırım yine aynı konu konuşuluyor.

Haber programlarında da durum değişmiyor. Saatlerce sürüyor aynı konu. Hatta günlerce, hatta aylarca.

Esin Övet’in yazısı