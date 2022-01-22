Esin Övet: Gereken ceza verilmezse daha çok Ömür hemşireler katledilir

Hem kadın, hem sağlık çalışanı.

Ömür Hemşire öldürüldü. Bir kadının üstelik bir sağlık çalışanının öldürülmesine üzülmeyen, isyan etmeyen, ses çıkartmayan; vicdansızdır, kalpsizdir, kötüdür.

Ömür Erez 33 yaşında. Hayatının baharında. Ve 20 suçtan sabıka kaydı olduğu öğrenilen bir cani tarafından katlediliyor.

Bu pisliklere gereken ceza verilmezse daha çok Ömür hemşireler katledilir. Daha çok kadın hayatının baharında yok olur gider. Onu da geçtim, bu pislikler kendilerine baktıracak bir sağlık çalışanı bulamayacak yakında.

Allah aşkına sağlık çalışanına bu kadar zulüm hangi ülkede var. Kim bu mesleği seçmek ister bu şartlarda. Üstelik iki yıldır korona illeti ile uğraşıyoruz. Bu zamanlardan geçerken sağlık çalışanlarına zarar vermeyi aklından geçirmek dünyanın en berbat virüsünden daha kötü bir şey.

Esin Övet’in yazısı