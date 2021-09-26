Esin Övet: Belli ki Tarkan çok özlemiş çok

Pandemi herkesi etkiledi elbet. Ancak Tarkan’ı ciddi etkiledi. Ve bu da bize yaradı. Çünkü sosyal medyada daha çok görünür oldu.

Çünkü Tarkan, sosyal medya hesabından kendi ile ilgili paylaşım yapmaktan kaçınır sadece sosyal sorumluluk projeleri ve konser takvimlerini paylaşırdı. Ancak iki yıldır sahneye çıkmıyor.

Bu da sosyal medyada daha çok görünür olmasını sağlıyor.

Çünkü Tarkan her sene konser vererek özlemini gideriyor, hatta hayranları ile sahnede dertleşiyordu. Ancak iki senedir sahneye çıkamayan Tarkan, sosyal medya hesabından daha çok görünür oldu. Daha çok dertleşmek, paylaşmak ve duygularını dile getirmek istiyor.

En son, “İyi geceler tbt’si de iyi gider şimdi” dedim. Birkaç yıl önce New York konseri için gittiğim Amerika’dan yarı çıplak bir fotoğraf paylaşıp, paylaştığım gecenin sabahında ‘Eyvah ne yaptım ben!’ deyip, hemen sildiğim bir fotoğraf vardı ya… İşte şimdi paylaştığım bu fotoğraf, o aynı geceden tam üstümü çıkarmadan önceki andan… Keşke bu anda kalsaydım… Hangi akla hizmet öyle bir şey yaptım hala bilmiyorum! Ama sanırım uzun uçak yolculuğu, uykusuzluk, jet lag gibi faktörler aklımı başımdan almıştı” diyerek bir fotoğraf paylaştı ve sildiği yarı çıplak fotoğrafı bir kez daha akıllara getirtti.

Esin Övet’in yazısı