Esin Övet: Bazı mekanlarda hesap dolarla geliyor

Üç günlük şeker bayramı bitti… Yurt genelinde bol yağmurlu ve soğuk hava ile geçen bir bayram sonrasında da sayıklamalar peşi sıra geldi.

Ve kiminle konuşsam aynı dertlerden muzdaripti.

1-Bazı yerlerde hesaplar sadece dolar ve Euro hesapları ile geliyor. Biz ülkemizde yabancı muamelesi görüyoruz. Bir Türk kahvesi ve bir su 12 Euro olur mu?

2-İstanbul’un dört bir köşesinde Arap turistler, Suriyeliler var. Bu bayramın tadını onlar çıkarttı. Tatile gidemedik ama evden de çıkamadık.

Bu iki madde ve şikayet bu bayramda değişmedi. Çoook uzun zamandır özellikle Ege sahillerinin bazı mekanlarında hesap dolar ve Euro olarak geliyor önünüze maalesef. Bayramlaşmak için aradığım bir arkadaşım, “Az önce bir Türk kahvesi ve bir suya 12 Euro verdim” diye söyleniyordu ve çok sinirliydi. O an kur ile bir Türk kahvesi ve suya Bodrum’da 187 TL vermiş oldu.

Esin Övet’in yazısı