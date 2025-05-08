Esila Ayık yine tahliye edilmedi

Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık sağlık raporlarına rağmen yine tahliye edilmedi.

Esila Ayık. Fotoğraf: X

Belçika’da okuyan ve ailesini ziyaret etmek için Türkiye’ye gelen Ayık, 8 Nisan’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalara karşı düzenlenen protestolarda tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması talebiyle Kadıköy’de Gençlik Dayanışma Sahnesi’nin festivaline katılmıştı.

Ayık, 9 Nisan gecesi festivalde ‘Diktatör Erdoğan’ yazılı pankartı taşıdığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Aynı gün ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla tutuklanarak Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’ne gönderilmişti.

Kalp ve böbrek hastası olan Ayık’ın serbest bırakılması için çağrılar sürerken, bugünkü tutukluk incelemesinde yine tutukluluğa devam kararı verildi.

Kararı X’ten duyuran Ayık’ın avukatı Ümit Özkan “#EsilaİçinAdalet aramaya devam edeceğiz” diye yazdı. Diğer avukatı Göksun Canberk Uluğ’sa şu paylaşımı yaptı:

“135 sayfalık e-nabız, epikriz sağlık raporları, İstanbul Tabipler Odası’nın ‘Cezaevinde kalmaya elverişli değildir’ görüşü, CGK (Ceza Genel Kurulu) ve Yargıtay kararları yine hiçbiri işe yaramadı.

Kendisinin dosyası hala daha Adalet Bakanlığı’nda, ‘kovuşturma izni’ bile çıkmadı. Kovuşturma izni verilmemiş bir suç için bir aydır cezaevinde hasta bir şekilde tutuklu.”

Ayık’ın daha önce de tahliyesi yönündeki itirazı reddedilmişti.

Malesef #EsilaAyık 'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. #EsilaİçinAdalet aramaya devam edeceğiz. — Av. Ümit Özkan (@AvUmitOzkan) May 8, 2025