Eşi hasta, kızı temaslı, kendisi risksiz: Ben iskele babası mıyım?

İstanbul’da eşi Covid-19 hastası, kızı ‘temaslı’ sayılan adam sisteme ‘riskli’ diye kaydedilmedi. Adam duruma “Ben iskele babası mıyım” diye tepki gösterdi.

Fotoğraf: DHA

Kadıköy ilçesinde yaşayan çift, 11 Nisan’da test yaptırdı. Bir gün sonra kadının testi pozitif çıktı. Eşinde ise virüse rastlanmadı. Aynı gün eve giden filyasyon ekibi, hastaya ilaç verirken bir süredir evde bulunan kızlarına da test yaptı.

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Ertesi gün negatif çıkan kız ve annesi, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında kendilerinin ‘riskli’ olarak işaretlendiğini gördü. 10 günlük karantina uygulandı.

Karantina sürecinde hasta doktor ve yetkililer tarafından sıklıkla aranarak sağlık durumu kontrol edildi. Temaslı kızın karantinayı ihlal edip etmediği de soruldu.

Tüm bunlara karşın kadının eşinin, temaslı olarak sisteme kaydedilmediği anlaşıldı. Adam, HES uygulamasında durumunu kontrol ettiğinde, ‘risksiz’ sayıldığını gördü. Ayrıca bu kişi için uygulamada 10 günlük karantina da tanımlanmadı.

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Hal böyle olunca adam duruma tepkisini şöyle dile getirdi: “Ben iskele babası mıyım?”