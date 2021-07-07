Esfendiyar Korkmaz: Enflasyonun tek nedeni hükümetlerin beceriksizliğidir

Açıklanan Haziran ayı TÜFE oranında gıda fiyatları etkili oldu. Gıda fiyatlarındaki artış yüzde 19,99 ile yüzde 17,53 olan TÜFE oranından 2,46 yüzdelik puan daha yüksek oldu. TÜİK, gıdanın TÜFE’ye esas harcama sepeti içindeki payını yüzde 25,94 olarak açıkladı.

İşçi, memur gibi sabit gelirlilerin, 10 milyonu bulan işsizlerin ve ailelerinin harcamaları içinde gıdanın payı benim gözlemime göre en az yüzde 40’tır. O zaman, mutfak enflasyonu dediğimiz Haziran TÜFE oranı da daha yüksek demektir.

Harcama sepeti içinde gıda payı yüzde 25,94 olunca TÜFE’ye etkisi 5,18 yüzdelik puan ediyor. Yüzde 40 olursa (diğer paylar orantılı olarak düşürülürse) 8 yüzdelik puan ediyor. Bu durumda Haziran mutfak enflasyonu, ya da geçinme endeksi, yüzde 20,35’tir. Gerçekte işçi ve memur maaşları bu orana göre düzeltilmelidir.

Merkez Bankası TÜFE artışını yorumlarken, temel neden olarak gıda fiyatlarındaki artışı gösteriyor. Ancak fiyat artışının nedeni ne olursa olsun, harp veya olağanüstü bir durum yoksa enflasyonun tek nedeni hükümetlerin beceriksizliğidir. MB gıdayı gerekçe göstererek, bu beceriksizliği tescil etmiş oluyor.

Yine de şükredelim ki, Merkez Bankası enflasyonun nedenini gıdaya bağladı, dış güçlere de bağlayabilirdi.

Esfendiyar Korkmaz’ın yazısı