Esfender Korkmaz: Zengin ve fakirin aynı oranda ödediği vergi oranı yüksek

1.Vergi gelirlerinin GSYH içindeki payının genelde düşük olmasının bir nedeni; kayıt dışı ekonominin yüksek olmasıdır.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün raporlarına göre; Türkiye yolsuzlukla mücadelede başarısızdır.

AB Komisyonunun raporunda, Türkiye’nin yolsuzlukla mücadele konusunda hazırlıkların erken bir aşamasında kaldığı, yolsuzluk davalarının kovuşturulması ve karara bağlanmasında yasal çerçevenin yanı sıra kamu kurumlarının hesap verebilirliği ve şeffaflığının iyileştirilmesi gerektiği savunuldu.

Merkez Bankası ödemeler bilançosunda yüksek çıkan kaynağı belirsiz döviz girişi, kara paranın aklanmasından ileri gelmektedir.

2. Türkiye, zengin ve fakirin aynı oranda ödediği, KDV ve ÖTV gibi vergilerde; vergi oranı yüksektir. KDV ve ÖTV’ oranlarının yüksek olması, alıcı ve satıcı açısından vergi kaçırma riskini karşılamaya değer bulunuyor. Bu nedenle vergi kayıp ve kaçağı artıyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı