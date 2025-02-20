Esfender Korkmaz: Zengin fakir farkının açılması, gelir dağılımı bozulması ülkenin yoksullaşmasına neden olmaz

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Türkiye’de zengin fakir farkının açılması, yani gelir dağılımı bozulması ülkenin yoksullaşmasına neden olmaz. Çünkü, gelir dağılımının bozulması GSYH’ içinde bir transferdir. Gelir ve servet ülke içinde kalır. Bir başka iktidar gelir dağılımını düzeltici sosyal politikalar uygular. Zaman içinde gelir dağılımı düzelir. Ama bir ülkenin dış ekonomik ilişkilerde kaybetmesi ve farklı yollardan yurt dışına döviz çıkışı, beşeri sermaye çıkışı (Beyin Göçü) ülkenin yoksullaşması demektir ve telafi edilemez.

Bu nedenle Türkiye’nin en büyük ekonomik sorunu ülkenin çok hızlı yoksullaşmasıdır.

1. Cari açık kaynak ve servet kaybı demektir. 2003 yılından 2024 yılı sonuna kadar;

1 trilyon 122 milyar ,396 milyon dolar dış ticaret açığı,

733 milyar,348 milyon dolar cari açık verdik.

Cari açık, dış ekonomik ilişkiler nedeniyle ülkenin kaybını gösterir. Kaynak çıkışı doğrudan yoksullaşma demektir. Eğer 733 milyar 348 milyon dolar kaybetmeseydik, bununla Türkiye her alanda ve borçlanmadan altyapı yatırımlarını yapabilirdi.

Esfender Korkmaz’ın yazısı