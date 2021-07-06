Esfender Korkmaz: Yüksek enflasyon tamamıyla AKP’nin yanlış yönetiminden

Türkiye’de yüksek enflasyon tamamıyla AKP iktidarının yanlış yönetiminden ileri geldi.
Nihayet; Devlette çete şaibesinin oluşması ve tartışılan siyasilerin çetelere desteği iktisadi ajanların moralini bozdu. Herkes panik içinde geleceğinden endişe ediyor. Elindeki fırsatı kullanıyor. Pahalı satıyor. Yargıya müdahale, otokrasiye gidiş de işin tuzu biberi oldu.
Daha ağırı, bankaların dönmeyen kredilerinde artışın, döviz sorununun ve dış borçlarda temerrüt riskinin, siyasi kaos riskinin olduğu bir düzende istikrar beklemek safdillik olur.