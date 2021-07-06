Esfender Korkmaz: Yüksek enflasyon tamamıyla AKP’nin yanlış yönetiminden

2021’in ilk yarısı biterken sene başından bu yana dolara yatırım yapanlar karda. Bitcoin zirveden sert düşmesine rağmen hala yılbaşındaki seviyesinin üzerinde bulunurken, ons altında ise yüzde 6’ya yakın bir çekilme söz konusu. Ancak TL’deki kaybın altındaki düşüşten fazla olması iç piyasada altın fiyatlarında farklı bir görünüm ortaya koyuyor. Borsa İstanbul’da ise TL bazında yüzde 6,2 olan değer kaybı dolar bazlı olarak ise yüzde 20’ye yakın.