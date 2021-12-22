Esfender Korkmaz: Vergi verenden mevduat sahibine gelir transferi

Erdoğan, mevduat faizi kur artışından düşük kalırsa aradaki farkı hazineden (Bütçe) ödeyeceğini açıkladı. Bu fark bütçeden vergi gelirleri ile ödenemez. Çünkü bir kamu hizmeti değildir. Faizde hülle, örtülü faizdir.

Siyasi iktidarın faizi hilesi yoluyla vergileri seçim aracı olarak kullanmasıdır. Seçim odaklı kaynak transferidir.

Ayrıca, vergi verenden mevduat sahibine gelir transferidir. İktidarın görevi gelir dağılımında adaleti sağlamaktır. Bu uygulama belirli bir gruba haksız kazanç sağlamada devletin aracı olması demektir.

Öte yandan kamu kararlarının şeffaf ve açık olması gerekir. Bu karar sayın Cumhurbaşkanı’nın faiz inadı ile oluşan, faizde hülle – örtülü faiz vermektir. Devlet kaynakları ile manipülasyon yapmaktır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı