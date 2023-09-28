Esfender Korkmaz: Üniversiteler siyasi popülizm kurbanı oldu

1980 sonrasında, cunta ve Doğramacı, Anayasaya; YÖK’ü ve vakıf Üniversitelerini koydurdu. Doğramacı önce vakıf Üniversitesi kurarak, devletten dağı taşı bedava aldı, bir kısmında villa yaptı, o zamanın başbakanı ve bazı bakanlarına verdi. 90 sonrası Meclis Araştırması’nda ilk iki madde Doğramacı ile ilgiliydi. Sonradan rapor komisyondan Meclis’e gelince rahmetli Demirel müdahale etti ve ilk 2 maddede yer alan Doğramacı maddeleri çıkartıldı. O zaman İktisat Fakültesi dekanı idim ve arkadaşım Ahmet Güryüz Ketenci de İstanbul milletvekili olarak bu komisyonda idi.

Cunta sonrasında YÖK, Üniversitelere lisedeki gibi, standart ders programları getirdi. Üniversiteler ekol olma ve uzmanlaşma kabiliyetini kaybettiler. Emekli generaller YÖK denetçisi olarak Üniversiteleri denetlediler.

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2003 ve sonrasında ise Üniversiteler siyasi popülizmin aracı oldu. Bugün tamamı kurumsal yapısını kaybetti ve Cumhurbaşkanının istediği yönde ideolojik çizgide yönetiliyor.

Türkiye’de iyi lise eğitimi görmüş olanlar, yurt dışına çıkıyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı