Esfender Korkmaz: Üç büyükşehirdeki seçimleri, Türkiye genelinden ayrı değerlendirmek gerekir

2024 İstanbul yerel seçimleri için üç anket yapılmış. Bu üç anket ortalamasına göre parti adaylarının oy dağılımı şöyledir;

*AKP; 43,8

*CHP; 40,5

*YSGP; 4,7

*İYİ Parti; 3,6

*MHP; 3,6

*Diğerleri; 3,8

Bu sonuçlar bugün itibarıyla fazla önemli değil, çünkü CHP İstanbul için Ekrem İmamoğlu adını anketlerden sonra, iki gün önce açıkladı, diğer partilerin adayları henüz belli değil. Yerel seçimlerde seçmenin tercihleri partilerden çok adaylar açısından ön plana çıkıyor.

Ayrıca; CHP’nin durumu belli değil. Kılıçdaroğlu canla başla çalıştı ama sonuç çıkmadı. Bugünkü siyasi konjonktürde kaybetmek, CHP tabanı ve Millet İttifakı’nın beklemediği bir sonuçtu. Zafer veya yenilgi, komutana veya lidere aittir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı