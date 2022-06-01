Esfender Korkmaz: Türkiye’nin yoksullaşmasına neden olan bir büyüme

Türkiye’de büyümenin yüksek olduğu yıllar cari açık oranı da yüksek olmuştur. 2022 yılı ilk çeyreğinde cari açık/GSYH oranı eksi 10.1 oldu. Bu oran son 20 yılın en büyük cari açık/ GSYH oranıdır.

Cari açık, yatırım malı ithalatından ileri gelirse, potansiyel büyümeyi ve istihdamı ve ihracat potansiyelini artırır. Ama Türkiye’de yatırım malı ithalatının toplam ithalat içinde payı yüzde 11,4’tür. Bu da mevcut yatırımların amortismanı için yapılan ithalattır. Yeni yatırım yapılmıyor. Zaten sabit sermaye yatırımları da 2021 yılı üçüncü ve dördüncü çeyreğinde daraldı. Bu sene ilk çeyrekte de çok düşük yüzde 1,1 oranında büyüdü.

Bu nedenledir ki cari açık, bugün ve dış borca dönüştüğü için potansiyel kaynak ve aynı anlamda servet kaybıdır. Yani cari açığa dayalı büyüme servet azalmasına neden olan bir büyümedir. Başka bir ifade ile Türkiye’nin, yoksullaşmasına neden olan bir büyümedir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı