Esfender Korkmaz: Türkiye’nin temerrüt riski yüksek

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), gelişmekte olan 72 ülkenin, dış borç ödeme riski altında olduğunu açıkladı. Bu ülkeler içinde, Venezuela ve Arjantin zaten temerrüde düştüler. UNDP sıralamasında temerrüt riski yüksek olan ülkeler var. Türkiye yüksek spekülatif ekonomiye sahip ülkeler içinde yer alıyor.

Bugünkü koşullarda Türkiye’nin dış borçlarında temerrüt riski yüksektir. Bugünkü siyasi, sosyal ve ekonomik şartlar devam ederse, temerrüde düşmesi seçim sonuna ertelenebilir. Seçim sonrası gelecek iktidar hiçbir şey yapmasa dahi, Türkiye için dünyada güven tazelemesi oluşacak, yabancı yatırım sermayesi gelecek ve daha uygun şartlarda dış borç bulabileceğiz.

Ama siyasi iktidarın ne yapacağı belli olmaz. Çünkü bugüne kadar yaşadıklarımızdan çıkan tek sonuç var: Türkiye’de iktisat politikaları, rasyonel ve etkin bir politikalar olarak değil, belli kişi ve kişilere ve belli gruplara gelir sağlamak ve kaynak aktarmak üstüne kuruludur.

Esfender Korkmaz’ın yazısı