Esfender Korkmaz: Türkiye'nin sürekli açık vermesinin bir nedeni yüksek teknoloji üretmiyor olması

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Her ülkede temel hedef dış ticarette yüksek teknoloji ürünlerinin payını artırmaktır. Çünkü bu ürünler yükte hafif, daha da ağırdır.

Türkiye’nin 2002 yılındaki ihracatında yüksek teknoloji ürünleri ihracatının payı yaklaşık yüzde 5,2 idi. Son 20 yılda geriledi ve 2025 ocak ayında bu pay yüzde 3,1 seviyesindedir.

Meksika’nın elektronik sektörü toplam ihracatının yüzde 30’unu oluşturmaktadır. Malezya’da yüksek teknoloji ürünlerinin toplam ihracat payı yüzde 34,8’dir. Dünya sıralamasında 8. sırada yer alıyor.

Türkiye’nin sürekli açık vermesinin bir nedeni yüksek teknoloji üretmiyor olmasıdır. Çünkü;

Ar-Ge ve İnovasyon yatırımları için devlet ve özel sektörün ayırdığı kaynaklar yetersizdir.

Eğitim sistemi ideolojik tuzağa düştü. Ezberci ve kaderci bir sistemde yaratıcılık olmaz.

Başarılı mühendisler ve bilim insanları, beyin göçü olarak daha iyi olanaklar sunan gelişmiş ülkelere gidiyor.

İthal girdi oranı yüksek ve montaj sanayii yaygındır. Devlet büyük yatırımlar için yeterli destek sağlamıyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı