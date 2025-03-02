Esfender Korkmaz: Türkiye'de temel sorunlardan biri de erken sanayisizleşmedir

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Türkiye’de temel sorunlardan birisi de, erken sanayisizleşmedir.

Erken sanayisizleşme, ülkelerin sanayi sektörüne tam anlamıyla entegre olmadan, sanayi üretiminin ve istihdamının daralması demektir.

Erken sanayisizleşmenin, ekonomik istikrar ve kalkınma üzerinde olumsuz etkileri vardır. Erken sanayisizleşme gelişmekte olan ekonomileri ithalata bağımlı ekonomi yapar. Bu durumda sürekli dış açıklar oluşur. İstihdam oranı düşük kalır.

Türkiye de erken sanayisizleşmenin nedenleri, sıcak para politikası ile ithal girdi payının artması, Hükümetin inşaatta rant kollama politikası ile tasarrufların inşaat sektörüne gitmesi, terör sorunu ve güven sorunudur.

2024’te büyümeye en büyük katkı yine tüketimden geldi.

Hane halkı tüketimin GSYH içindeki payı yüzde 59,2’dir. 2024 yılı büyüme oranında en büyük katkıyı hane halkı tüketim harcamaları yüzde 2,1 puan katkı yaptı. İhracatta büyüme 0,9 oldu, ithalatta küçülme yüzde -4,1 oldu. Dış ticaretin büyümeye katkısı 1,1 puan oldu.

Esfender Korkmaz’ın yazısı