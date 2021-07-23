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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Türkiye’de siyasi güven oluşmazsa bu panik bitmez

Türkiye son beş yıldır, Cumhuriyet döneminde hiç tanışmadığı, ekonomide panik dönemini yaşıyor. Bu paniği önlemek için, ekonominin hukuki ve demokratik altyapıya kavuşması, özellikle siyasi güven oluşması gerekir.

Arjantin, İkinci Dünya Savaşı’ndan önce dünyanın en zengin 7 ülkesi idi. Sonrasında darbeler oldu. Demokrasi ve hukuk rafa kaldırıldı. Peronizm çıkar hedefli oldu. Carlos Menem döneminde yolsuzluk arttı. Bu gün IMF’den 57 milyon dolar kredi desteği aldığı halde ekonomisi düzelmedi. Çünkü siyasi altyapıda iyileşme olmadı.


Türkiye’de siyasi güven oluşmazsa bu panik bitmez. Tek çözüm demokratik ve hukuki altyapıyı yeniden kuracak ve siyasi güven sağlayacak yeni bir siyasi iktidardır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı

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