Esfender Korkmaz: Türkiye’de konut fiyatları son bir yılda kurların üstünde arttı

Türkiye’de; Merkez Bankası Türkiye geneli Konut fiyat (Metrekare) endeksine göre; 2010 yılı Ağustos ayı ile 2021 yılı Ağustos ayı arasında geçen 11 yılda konut fiyatları nominal olarak yüzde 411,54 oranında yükseldi. Bu 11 yılda TÜFE endeksi yüzde 318,60 oranında arttı. Demek ki, konut fiyat endeksinde artış 11 yılda enflasyondan 93 puan daha yüksek oldu.

2010 yılı Ağustos ayında yüzde 121,84 olan MB TÜFE bazlı reel kur endeksi, 2021 yılı Ağustos ayında 62,82 oldu. TL bu dönemde reel olarak yüzde 93,95 oranında değer kaybetti. Kurlar aynı oranda arttı.

11 yılda konut fiyatlarındaki artış, kur artışlarına yakın oldu.

Aynı hesabı 2020 -2021 Ağustos son bir yıl için yaparsak; MB endeksine göre Konut fiyatları nominal olarak yüzde 33,40 oranında arttı. Yıllık TÜFE yüzde 19,25 oldu. Konut fiyatlarında son bir yılda Reel artış yüzde 11,86 oldu.

2020 Ağustos ayında MB TÜFE bazlı reel kur endeksi 63,92 iken 2021 Ağustos ayında 63,09 oldu. Ağustos ayında son bir yılda yüzde 1,31 oranında değer kaybetti. Kurlar da aynı oranda arttı.

Demek ki Türkiye’de konut fiyatları, son on bir yılda kur artışına yakın oldu ve fakat son bir yılda kurların üstünde arttı.

Esfender Korkmaz’ın yazısı