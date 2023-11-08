Esfender Korkmaz: Türkiye’de ‘halk devleti’ nasıl olmalı?

1.Devletin kurumsal yapı da olması gerekir.

Kurumsal devlet, iktidarların değişmesi ile değişmeyen, katılım, denetim ve şeffaflığa sahip, liyakatın esas olduğu ve gücünü halktan alan bir devlettir.

Refah devleti işlevini de ancak kurumsal devlet yapar. Bu anlamda Halk Devleti işsizlere ve az gelirli kişi veya ailelere gelir sübvansiyonu sağlamalıdır. Kendi evini satın alamayacak olanlara ev kirası vermeli ya da kiralık ev yapıp bunları maliyet altında kiralamalıdır.

2. Eğitimde öncelik kamu yararı esasında olmalıdır.

Türkiye de eğitimde planlama yapılmalı ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanmalıdır. Bunun içinde, eğitimi prensip olarak devlet yapmalı, kurumsal niteliği olan paralı eğitim kurumlarında da ihtiyaç duyan öğrencinin eğitim giderlerini devlet karşılamalıdır.

3. Devlette liyakat esas olmalıdır. Bürokratlar eğitimli, uzman ve yetenekliler arasından seçilmelidir. Yüksek maaşlar verilerek, siyasilerin ve çıkar gruplarının etki alanı dışında tutulmalıdır. Bürokratik kararlar yalnızca yasalarla sınırlı olmalı, bürokrasi özerk olmalıdır.

4. Kamu altyapılarında özelleştirme kaldırılmalıdır. Kamu özel işbirliği anlaşmaları kaldırılmalı, yalnızca halkın yararı varsa, Yap-işlet devret modeli kalmalıdır.

Kamuya ait olup özelleştirilen, tekel niteliğindeki ve stratejik öneme sahip kurumlar yeniden devletleştirilmelidir.

5.Gerekli alanlarda devlet doğrudan piyasaya girmelidir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı