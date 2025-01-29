Esfender Korkmaz: Türkiye'de gelir dağılımı dünya ortalamasından daha bozuktur

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2020 yılında Türkiye’de gini katsayısı 0,41 idi ve dünya ortalamasından daha küçüktü. Bu demektir ki Türkiye’de gelir dağılımı dünya ortalamasından daha bozuktur.

Küreselleşmenin ilk 20 yılında içsel gelir dağılımı bozuldu.

Küreselleşme, özellikle 1980’lerin sonlarından itibaren hız kazandı. Dünya çapında bütün ekonomiler entegre oldu. Küreselleşme, emek ve sermaye arasındaki gelir piyasalarını etkiledi. Doğrudan yabancı yatırım sermayesi emeğin bol ve ucuz olduğu ülkelere gitti. Faktör gelirleri, emek faktörü aleyhine bozuldu.

Bu durumu dünyada en fazla yabancı yatırım sermayesi çeken Çin’de net olarak görüyoruz. Çin’de 2000 yılında 78,5 dolar olan asgari ücret 2010 yılında 165,25 dolara, 2024 yılında ise 356,12 dolara yükseldi. Ücretlerin artması, gelir dağılımını pozitif etkiledi.

Dünyada nüfusun yüzde biri ile yüzde 99 ‘u arasında uçurum var. Ancak geçmiş yıllara göre dünyada en yüksek gelire sahip yüzde bir nüfusun küresel gelirden aldıkları pay, 1995 yılında 41,3 iken 2020 yılında 40,7’ye geriledi. Ama yine de her zaman inanılmayacak boyuttadır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı