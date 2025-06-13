Esfender Korkmaz: Türkiye yüksek teknoloji üretmezse, dış açıklardan kurtulamaz

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Türkiye yüksek teknoloji üretmezse, dış açıklardan kurtulamaz.

Sanayide daralma, istihdam kaybı ve işsizlik yaratır.

Büyüme sürdürülemez. Çünkü inşaat finans sektörü aşırı kırılgandır. Spekülasyona açıktır.

Sanayi sektörünün zarar etmesi, vergi gelirlerinde azalma yaratır. Bütçe açıkları artar.

Sanayinin kurtarılması, ekonomik krizin ve spekülatif piyasaların önlenmesine, bankalara kar limiti getirilmesine, sıcak para serabından kurtulmamıza bağlıdır. Dahası her ülkede olduğu gibi sanayi yatırımları için güven altyapısı oluşturmak ve desteklemek gerekir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı