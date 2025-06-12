Esfender Korkmaz: Türkiye, siyasi, sosyal ve ekonomik alanda topyekun kriz yaşıyor

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Türkiye, siyasi, sosyal ve ekonomik alanda topyekun kriz yaşıyor. Siyasi ve sosyal krizleri gerekçeleri ve çözüm önerileri ile ilk iki yazımda vermiştim.

Ekonomik krize gelince, bana göre bir ülkede ekonomik krizin olup olmadığını, o ülkenin makro ekonomik göstergelerini, küresel ortalamalarla karşılaştırarak anlayabiliriz. Eğer ülkenin makro göstergelerinde, küresel ekonomi ortalamasından aşırı sapma varsa, o ülkede ekonomik kriz var demektir.

İMF’ye göre 2024 yılında küresel enflasyon ortalaması yüzde 5,7 oldu. Türkiye de TÜFE oranı yüzde 44,38 oldu. Türkiye de enflasyon Küresel ortalamadan yüzde 779 ‘oranında daha yüksektir.

İLO’ ya göre 2024 yılında Dünya işsizlik ortalaması yüzde 4,9 oldu. Türkiye için ilan edilen işsizlik oranı yüzde 8,5’tur. Dünya ortalamasından yüzde 74 oranında daha fazladır.

Kısa vadeli dış borçlanma , rezerv durumu ve makro finansal riskler nedeniyle, Arjantin, Mısır, Türkiye gibi EMDE ülkeleri “finansal kırılgan ülkeler” olarak değerlendirilmektedir.

rezerv durumu ve makro finansal riskler nedeniyle, Arjantin, Mısır, Türkiye gibi EMDE ülkeleri “finansal kırılgan ülkeler” olarak değerlendirilmektedir. Bir ülkenin dış borç temerrüt riskini ve ülke riskini CDS oranları gösterir. Kaba bir hesapla 10 Haziran 2025 günü, 5 yıl vadeli CDS oranları, gelişmiş ülkelerde ortalama olarak ve yaklaşık yüzde 40, gelişmekte olan ülkelerde ise ortama olarak yaklaşık 100 baz puandır. Türkiye’nin CDS oranı ise yüzde 291 baz puandır. Gelişmekte olan ülkeler ortalamasına göre, yüzde 291 oranında daha yüksektir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı