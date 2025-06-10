Esfender Korkmaz: Türkiye geçmişte ekonomik krizler yaşadı ve fakat ertesi yıl krizden çıktı

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Türkiye geçmişte ekonomik krizler yaşadı ve fakat ertesi yıl krizden çıktı. Bunun iki nedeni var,

Birisi yalnızca ekonomik anlamda kriz vardı, siyasi ve sosyal alanda kriz yoktu.

İkincisi geçmiş krizlerde Türkiye istikrar programları yaptı.

Siyasi sosyal ve ekonomik gelişmeler birbirini etkiliyor. Bugün her alanda kriz derinleşti ve artık önlem alınsa da çıkış yoktur. Çünkü kronik yapısal sorunlar derinleşti ve güven sorunu oluştu.

Çözümleri tartışmak için, önce her üç alanda yaşamakta olduğumuz krizlerin tespiti, sonra neden oluştuğunu iyi bilmemiz gerekir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı