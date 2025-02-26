Esfender Korkmaz: Türkiye bu endekste 'hibrit demokrasi rejimi'ne sahip ülkeler içinde

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Ekonomist İstihbarat Birimi (EIU) tarafından geliştirilen Demokrasi Endeksi, ülkeleri “tam demokrasi”, “kusurlu demokrasi”, “hibrit (melez) rejim” ve “otoriter rejim” olmak üzere dört kategoriye ayırıyor.

Türkiye bu endekste “hibrit demokrasi rejimi”ne sahip ülkeler içinde tutuluyor.

2023 yılı raporuna göre Türkiye demokrasi standartlarında, 167 ülke arasında 102. sırada yer almıştır.

İsveç Demokrasi Çeşitleri Enstitüsü (V-Dem Institute), her yıl, küresel demokrasi trendlerini değerlendirir rapor hazırlar.

Enstitü’nün Küresel Demokrasi Durumu (GSOD), demokrasi standartlarına göre Türkiye; ‘’Haklar, hukukun üstünlüğü ve katılım kategorilerinde düşük, temsilde ise orta düzeyde bir performans sergilemektedir.‘’ deniliyor ve ‘’Özgürlük, basın özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü gibi alanlarda hak ihlalleri ‘’ olduğuna dikkat çekiliyor.

Freedom House, Dünya Özgürlükler Evi, endeksinde, Türkiye 1972 ile 2016 yılları arasında, siyasi haklar ve sivil özgürlükler statüsünde, kısmen özgür statüde bir ülke iken, 2016 Ohal ve arkasından başkanlık sisteminin kabulünden sonra 2017 yılında özgür olmayan ülke statüsüne geriledi.

2025 Türkiye raporunda ‘’ 2002’den beri Türkiye’yi yöneten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), son yıllarda giderek daha otoriter hale geldi, anayasa değişiklikleri ve muhalifleri ve eleştirmenleri hapse atarak önemli otokratik güç topladı.’’ diyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı