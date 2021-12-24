Esfender Korkmaz: Tüketici kendini bu duruma sokan iktidara neden oy versin?

Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in birlikte hazırladıkları ”Aralık ayı Tüketici Güven Endeksi” açıklandı.

Tüketiciye sorulan soru bazında endekslerde tüketici güven endeksi “dip” yaptı.

Ne olursa olsun, iktisadi ajanların beklentileri iktisadi konjonktürü etkiler.

Bunun içindir ki, Tüketici güven endeksleri ekonomiye ilişkin istenmeyen yönelimlerin önceden tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin zamanında alınmasına imkan verir.

Ne var ki, bu günkü iktidar kendi yayınladığı verilere kulak asmıyor. Eğer kulak verse, önce istikrar programı yapar. İktidar kendi dünyasında yaşıyor.

Ama eğer tüketici güveni dip yapmışsa, yani tüketici bu günkü iktidarlarla ekonominin daha kötüye gideceğini düşünüyorsa, kendi maddi durumunun kötüleştiğini ve kötüleşeceğini söylüyorsa, kendini bu duruma sokan iktidara neden oy versin?

Esfender Korkmaz’ın yazısı