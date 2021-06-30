Esfender Korkmaz: Topluma bu külfeti Erdoğan yükledi

İşsizler, iş bulabilir miyim? Çalışanlar, işsiz kalır mıyım? İşletmeler, döviz borcumu nasıl öderim? Sermaye, rüşvet vermeden iş yapabilir miyim? Yatırımı olanlar, malıma çökerler mi? diye endişe ediyor.

Bu sorular, 2021 yılında devlette çeteleşme iddialarının ve yaşanan gerçeklerin açığa çıkması ile daha da arttı. Özellikle devlette çeteleşme açıklamaları umutların kararmasına neden oldu.

Türkiye bir geçiş dönemi içindedir. Yaşayan nesil, darbeler gördü, çatışmaların ve siyasi tuzakların içinde kaldı. Ama bunların hiç biri AKP iktidarının 19 yılda yüklediği külfeti yüklemedi. Topluma bu külfeti aslında AKP de değil, Genel Başkan Erdoğan yükledi. Başkanlık sistemi ile demokrasi ve hukukun askıya alınması, bugünkü kötü sonu getirdi. Halkın biat kültürüne sahip olması da bu yanlışlara çanak tuttu.

Zaten siyaset de artık tek eksenli oldu. Erdoğan’ın iktidarı ve bu düzen devam etsin mi, etmesin mi?

Esfender Korkmaz’ın yazısı