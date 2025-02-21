Esfender Korkmaz: TOKİ bir sosyal konut kuruluşu değildir, kar amaçlı bir kuruluştur

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Rant yaratmakta Toplu Konut İdaresi, TOKİ’nin üstüne yoktur. Şimdi de, TOKİ’ye bağlı Emlak konut gayri menkul yatırım ortaklığı, orta sınıf için ucuz konut projesi açıkladı. Gel gör ki, bir artı bir, en küçük dairenin fiyatı 5 milyon 650 bin liradır. 1 milyon 190 bin lira peşin, 10 yıl vadeli olursa ayda 106 bin 514 lira, beş yıl vadeli olursa ayda 61 698 lira taksit ödenecek.

Meseleye iki açıdan bakmak gerekir?

1. Orta sınıf bu taksitleri ödeyebilir mi?

2. Bu şartlarda TOKİ bir sosyal konut kuruluşu mudur?

Bir doçentin toplumda orta sınıfa mensup olması gerekir. Ancak doçent maaşı 72 bin liradır. Aylık taksit, 106 bin 514 lirayı veya 61 bin 698 lirayı veremez. Demek ki satışa çıkan konut fiyatları orta sınıfa göre değildir.

Türkiye de sosyal konut politikası yoktur. Hiç olmadı.

TOKİ’ bir devlet müteahhidi olarak kurulmuştur. Çünkü devlet bütçesi ile bir bağlantısı yoktur. Yasaya göre gelir kaynakları;

“a) İdare tarafından satışı yapılacak konut, işyeri, arsa ve arazilerin satış ve kira gelirlerinden,

b) İdare tarafından açılacak kredilerin geri ödemelerinden,

c) Hazine arsaları üzerine yapılan konut ve işyerlerinin arsa maliyet bedellerinin en çok yüzde 25’ine kadar alınacak katılım payından,

d) Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü üzerine yurt dışından sağlanacak kredilerden,

e) Faiz gelirlerinden” oluşur.

Bu durumda TOKİ bir sosyal konut kuruluşu değildir. Kar amaçlı bir kuruluştur. Yoksa hayatiyetini devam ettiremez. Bunun sorumlusu siyasi iktidarlardır. Siyasi iktidarların bugüne kadar ciddi bir sosyal konut politikası olmadı.

Esfender Korkmaz’ın yazısı