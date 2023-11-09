Esfender Korkmaz: TL tasarrufları nasıl eridi?

Türkiye İstatistik Kurumu, her ay finansal yatırım araçlarının aylık, üç aylık, 6 aylık ve yıllık nominal ve reel getiri oranlarını açıklıyor. Reel getiri oranlarını, hem Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)’ne göre, hem de yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE)’ne göre düzeltilmiş olarak yayınlıyor.
Finansal yatırım araçlarının açıklanan Ekim 2023 yıllık reel getiri oranları şöyledir;
Son bir yılda reel getirisi olanlar;
*Borsa, BİST 100 endeksi, yüzde 33,16,
*Külçe Altın yüzde 8,92.
Son bir yılda eksi reel getirisi olanlar;
*Euro eksi yüzde 0,12,
*Dolar eksi yüzde 7,09,
*Mevduat faizi eksi yüzde 28,72
*Devlet iç Borçlanma Senetleri eksi 51,34.