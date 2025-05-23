Esfender Korkmaz: Sorunların nedenlerinden biri de IMF ile gelen dalgalı kur politikası

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2001 krizinde Türkiye için de IMF uzmanları, gelişmiş piyasalar ve ekonomiler için uygulanan dalgalı kur politikasının Türkiye için de çözüm olacağını düşündüler.

2016 sonrası yaşamakta olduğumuz sorunların nedenlerinden birisi de o zamanlar IMF ile gelen bu dalgalı kur politikasıdır.

Bu kur politikası nedeni ile 2003 ile 2012 yılları arasında TL önceleri aşırı değerli, 2018 kur şokundan sonra aşırı değersiz olmuştur. Buna rağmen iktidar dalgalı kur politikası devam etti.

Aslında ise piyasada aksak rekabet şartlarının olması, vadeli döviz piyasasının tam gelişmemiş olması, kontrolsüz sıcak para girişi, siyasi popülizmin de öne çıkması ile Türkiye’nin içte ve dışta güven kaybetmesi birleşince dalgalı kur politikasının ekonomik ve sosyal maliyeti ağır oldu.

Esfender Korkmaz’ın yazısı