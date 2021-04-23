Esfender Korkmaz: Sona doğru

Her şeyden önce ekonomik anlamda Türkiye bir sona doğru hızla ilerliyor. Bu son ya AKP’ nin sonu olur veya hepimizin sonu olur. Ekonomik anlamda elbette devlet batmaz ve fakat halk sürünür.

AKP’nin sonunu anketler gösteriyor.

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İktidar için kaçınılmaz son, Başkanlık sisteminin getirdiği sorunlar nedeni ile de tırmandı.

Öte yandan , 2019 ve 2020 yılında yapılan 6 adet de sistem tercihi anketi yapılmış.

Cumhurbaşkanlığı sistemini tercih edenlerin oranı; yüzde 37,41,

* Parlamenter sistemi tercih edenlerin oranı; yüzde 56,63

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Eğer seçmenin yüzde 56,63’ü, başkanlık sistemini istemiyorsa, AKP’ye neden oy versin?

Esfender Korkmaz’ın yazısı