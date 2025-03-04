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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Son yıllarda dünyada ciddi bir enflasyon sorunu olmadı

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1975 ve sonrası yıllarda dünyada ciddi bir enflasyon sorunu vardı. Günümüzde böyle bir sorun olmadı. Dünya ortalaması çift rakamlardaydı. Günümüzde ABD de enflasyon oranı 2022 sonunda ve 2023 başında yüzde 9 seviyesine çıktı ve fakat FED faizleri artırdı, reel faize geçti, TÜFE oranı da yüzde 3’e geriledi.


AB’de en yüksek enflasyon Ekim 2022 de yüzde 5,8 oldu. AB Merkez Bankası da reel faize geçti ve şimdi yüzde 2,6’dır.

Arjantin kriz yaşadı. Ama istikrar programı yaptı. Arjantin’de 2024 Ocak ayı TÜFE oranı bizden düşük yüzde 2,2 oldu. Bizde 5,03 olmuştu.

Rusya savaşta ve fakat yıllık enflasyonu 9,9’dur.

Esfender Korkmaz’ın yazısı

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