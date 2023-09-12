Esfender Korkmaz: Son altı yılda kim kazandı kim kaybetti?

2017 yılı Ağustos ayında finansal yatırım araçlarından birine 100 lira yatıran bir tasarruf sahibinin, nominal faizini veya gelirini çekmeden, 6 yıl sonra 2023 Ağustos ayında bu 100 lirasının TÜFE’ye göre düzeltilmiş reel değeri (satın alma gücü);

*TL mevduatında; 43,35 lira,

*Borsada; 136,44 lira,

*Dolarda; 148,20 lira,

*Altında; 225,20 lira oldu.

TL cep yaktı;

Finansal yatırım araçları içinde; TL mevduatı hem yıllık hem de 6 yılda en fazla reel kayıp getiren finansal yatırım aracı oldu. Altı yılda, TL mevduatına yatırılan 100 TL reel değeri 43 liraya gerilerken, altına yatırılan 100 TL’nin reel değeri 225,2 liraya yükselmiş.

Tek nedeni tek haneli faiz uygulaması oldu.

Hükûmet tek haneli faiz hedefinde önceki uygulamaları da göz ardı etti. Söz gelimi 2018’de kur şokundan sonra MB faizleri artırdı, sonraki yıllar 2019 ve 2020’de TL mevduatında pozitif reel faiz oluştu. Enflasyon da, kur da düştü.