Esfender Korkmaz: Siyasi ve sosyal sorunlar, istikrar önünde engeldir

Başta, 10 milyonu aşkın mülteci siyasi ve sosyal düzeni bozuyor.

Toplum, neden dünyanın en fazla mülteci bulunduran ülkesi olduğumuzun ve Suriye’den ve Afganistan’dan gelen mültecileri tutmamızın mantıklı bir nedenini anlamış değildir.

Euronews Nisan 2024 haberine göre, Avrupa Sayıştayı 6 milyar dolarlık mülteci yardımları için Türkiye’yi eleştirdi.

Tüm anketlerde toplumun yüzde 70’i mültecilerin geri dönmesini, yüzde 90’ı yeni mülteci girişinin yasaklanmasını istiyor.

Mülteciler çalışma düzenini ve sosyal düzeni bozdu. Sermaye ve emek, tedirgin oluyor. Bu şartları düzeltmeden tek başına ekonomik önlemler yatırım ortamı ve güven ortamı sağlamaz.

2023 Freedom House endeksinde; İnsan Hakları ve Siyasi Özgürlükler sıralamasında kriz içindeki Arjantin 100 üstünden 85 ile özgür statüde olurken, Türkiye 100 üstünden 32 ile özgür olmayan statüdedir.

Hukukun üstünlüğü endeksinde Dünya sıralamasında Arjantin 217 ülke içinde 56. sırada, Türkiye ise 142. sıradadır.

Türkiye’de Anayasa Mahkemesi kararları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları uygulanmadı. Yargıya güven azaldı.

MHP Genel Başkanı’nın, Anayasa Mahkemesi kapatılsın demesi, dünyada “Cumhur İttifakı bağımlı yargı ve teokratik düzen istiyor” algısı yarattı.

Kayyum atamaları, mülkiyet güvencesi sorunu yarattı.

Şimdi etki ajanlığı yasa tasarısı gerçekleşirse, düşünce özgürlüğü de kalmayacaktır.

Demokratik ve hukuki altyapı düzeltilmezse, yatırım ve güven ortamı oluşmaz. Güven olmadığı için Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırım sermayesi gelmiyor. Portföy yatırımları da kısa vadeli konjonktüre göre hareket ediyor. Ekonomide kırılganlık artıyor.

Yapısal sorunlardan bazıları ortalama 50 yıllık, bazıları ise son 20 yılda ortaya çıktı.

Esfender Korkmaz’ın yazısı