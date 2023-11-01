Esfender Korkmaz: Siyasi partilerde genel başkanlık oligarşik bir yapıya dönüştü

1980 Darbesi sonrasında siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu da değiştirildi. Ön seçim siyasi partilerin kararına bırakıldı. Hiçbir parti ön seçim yapmadı. Halkın ön seçim yoluyla siyasi sürece katılması önlendi.

Oysa ki, 1960-1986 döneminde yasa, mevcut siyasi partilerin ön seçim yolu ile aday belirlemesini zorunlu kılıyordu. Seçmenin tercihi hem siyasi parti, hem de ülke yönetimine yansımış oluyordu.

Mevcut yasa; genel başkanların delegeleri de tayin etmesine izin veriyor. Ön seçim olsa bile, adayları genel başkanların tercihleri belirliyor.

Bu koşullarda yine de genel başkanlar isteselerdi, ön seçim yaptırarak demokrasiden yana tercih koyabilirlerdi. Ama hiçbir genel başkan bunu yapmadı ve neticede siyasi partilerde genel başkanlık oligarşik bir yapıya dönüştü.

Esfender Korkmaz’ın yazısı