Esfender Korkmaz: Siyasi iktidarın ideolojik çizgisinin maliyeti giderek artıyor

Pandemi Türkiye’yi kötü dönemde vurdu. Zira pandemiden önce zaten ekonomik durgunluğa girmiştik. İşsizlik artmıştı. Türkiye 2017 yılında insan hakları ve siyasi özgürlükler olarak özgür olmayan statüye gerilemişti.

Bunlar yetmiyormuş gibi siyasi iktidar pandemide ideolojik çizgiye ağırlık vermeye başladı. İstanbul Anlaşmasından çekilmesi, Gezi Parkı’nın bir vakfa devredilmesi, İBB’nin Halk Ekmek büfelerini engellemeye çalışması, Ayasofya’nın müze olmaktan çıkarılması, HDP’yi kapatma projesi, CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri için fezleke çıkarılması pandemiyle birlikte daha ağır bir fatura olarak topluma yansıdı.

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Bu faturanın maliyeti giderek artıyor. Çünkü halka yeni faturalar çıktı ve buna karşılık hükümetin pandemi desteği diğer ülkelere göre çok zayıf kaldı.

Esfender Korkmaz’ın yazısı