Esfender Korkmaz: S-400 almasaydık, ABD PYD'ye bu kadar destek vermezdi

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ABD bugün FETÖ’yü barındırdıysa, bunun nedeni 2013 öncesinde AK Parti’nin bir parçası olmasındandı. AK Parti’nin her kademesinde FETÖ kutsanıyordu.

İktidar ve muhalefet demeden, bazı siyasetçilerin ABD’den icazet aldığı yazıldı, çizildi. Biz icazet alırsak, kim olursa olsun sırtımızda olur. Daha dik dursaydık ve Rusya’dan S-400 almasaydık, F-35 projesinde kalırdık ve ABD, PYD’ye bu kadar destek vermezdi.

15 Aralık 2004 tarihinde Avrupa Parlamentosu (AP), Türkiye’nin AB üyelik sözleşmelerine başlamasını tavsiye eden bir karar tasarısını serbest bıraktı. Türkiye eğer demokrasi ve hukuk alanında AB standartlarını benimsemiş olsaydı, bugün siyasetçiler, gazeteciler ve vatandaşlardan bu kadar tutuklama olmazdı.

Bunların çoğu “Halkı kin ve Düşmanlığa tahrik” diye tutuklandı. Türkiye AB hukukuna uyum sağlamış olsaydı, bu konuya bakış açısı da farklı olurdu.

Benim konum değil ama Türkiye’nin en yetkin hukukçularının ve özellikle Anayasa Mahkemesi Başkanlığı da yapmış 10’uncu Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet Sezer’in de görüşüne göre;

AİHM içtihatlarına göre, bir ifadenin cezai yaptırıma tabi tutulması için;

Yalnızca kışkırtıcı olması yeterli değil, aynı zamanda şiddet, teşvik veya nefret söylemi içermesi gerekmektedir.

Açık ve mevcut bir tehlikenin olması gerekir.

Bu demektir ki, Türkiye mevcut bir tehlike olmayan 12 yıl öncesine ait bir gerekçe ile kimseyi tutuklamazdı.

Esfender Korkmaz’ın yazısı