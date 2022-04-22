Esfender Korkmaz: Rusya’dan sonra ikinci riskli ülke olduk

Türkiye’ye doğrudan giren yabancı yatırım sermayesi sıfırdan yatırım yapmadı. Karlı işletmeleri satın aldı. Kar transferi yüksek oldu. Telekom 2,6 milyar dolar getirdi ama 6,9 milyar dolar kar transfer etti.

Dolarda Libor faiz oranı yüzde 2,2’dir. İstikrar sorunu olmayan ülkeler yurt dışı tahvillerine ortalama libor artı bir, yani yüzde 3 dolayında faiz ödüyor. Bizde ise Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli ve 2 milyar dolarlık tahvili yüzde 8,625 faizle ihraç etti. Bunun nedeni Türkiye’nin dış borçlarında iflas riski yüksek olmasıdır.

Ukrayna Rusya savaşına kadar CDS oranı en yüksek ülke Türkiye idi. Şimdi Rusya’dan sonra ikinci riskli ülke olduk. Türkiye’nin CDS oranı 582,63 baz puandır.

Esfender Korkmaz’ın yazısı