Esfender Korkmaz: Putin, diktatörlüğünü sürdürebilmek için halkına bedel ödetiyor

IMF, önümüzdeki beş yıl itibarıyla Rusya’da ekonominin daha da kötüye gideceğini tahmin ediyor. Rus ekonomisinin diğer birçok ülkeden daha yavaş büyüyeceğini ve Rusya’da 2025’te fert başına GSYH sıralamasında dünyada 69. sıraya gerileyeceğini ifade ediyor.

Muhakkak olan Batı yaptırımlarından, önce Rus halkı zarar görecektir. Rus ekonomisi daralacak, fert başına gelir düşecek ve Rus halkı mutlak yoksulluk yaşayacaktır.

Bugüne kadar gördük ve yaşadık ki; global ekonomide iş gören ve serbest piyasa düzeninde yer alan ülkelerde demokrasi, hukukun üstünlüğü kalkarsa, kararnameler tek kişinin imzası ile olursa, ülke kalkınması mümkün olmaz. Rusya buna bir örnektir. Çin’de de tek parti var ve fakat tek adam diktası yoktur. Dahası Çin, kendi düzenini global ekonomiye uydurmuş ve sermaye için sınırlı da olsa mülkiyet ve demokrasi kurallarına harfiyen uymaktadır.

Özet olarak; her diktatörde olduğu gibi Putin de diktatörlüğünü sürdürebilmek için dünyaya ve Rus halkına yüksek bedel ödetiyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı