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Yaramazlara biraz batar!

Esfender Korkmaz: Parti devleti devam ettikçe Türkiye’nin iki yakası bir araya gelmez

Bugünlerde Kanal İstanbul tartışması da, parti devleti anlayışının ne anlama geldiğini ortaya koymaktadır.

Devlet, kamu-özel iş birliği yolu ile yapılan yatırımlar için, iki garanti veriyor. Birisi talep garantisi, diğeri de dış kredide devlet kefaleti. Yol-köprü-hastane ihalesini alan bu yatırımları alt taşeronlara veriyor. İş bitince de işletmeyi bir yabancı şirkete devrediyor. Uzun yıllar bütçeler bu yatırımlara ayrılacaktır.


Normal devlette, devlet yatırım yapar, bütçede yoksa borçlanıp yapar, topluma bu kadar maliyet getirmez. Türkiye’de yapıldığına ve bu da uluslararası tahkime bağlandığına göre, ortada ‘ihaleyi alan ile ihaleye veren arasında ne var’, sorusu akla gelir. Aynı soruyu tahkim mahkemeleri de sormak zorundadır.

Parti devleti devam ettiği sürece, Türkiye’nin iki yakası bir araya gelmez. İstikrar yolunda hiçbir önlem dikiş tutmaz.

Esfender Korkmaz’ın yazısı

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