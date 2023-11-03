Esfender Korkmaz: Özelleştirme mi, satış mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Elektrik Üretim A.Ş.’ye (EÜAŞ) ait hidroelektrik santraller (HES) ile limanlar, otoyollar, köprüler ile arsa ve arazilerin özelleştirileceğini açıkladı.

1980 sonrası, Türkiye özelleştirmeye en hızlı geçen ülkeler arasında yer aldı. Bugün küreselleşmeden dolayı, zarar gören dış açık veren gelişmekte olan ülkelerde özelleştirme durdu. Türkiye de ise giderek hızlanıyor.

Bugün yaşamakta olduğumuz ekonomik istikrar sorununda ve halkın yoksullaşmasında, yalan-yanlış politikalar yanında özelleştirmenin etkileri var.

Esfender Korkmaz’ın yazısı