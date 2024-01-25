Esfender Korkmaz: Neden dünya bizim bankalardan endişeli?

Bankaların dönmeyen kredileri düşük, ortalama yüzde 2,2 oranındadır. Bankaların döviz pozisyon açığı yoktur. Sermaye yeterlilik oranı yüksektir. Buna rağmen Son üç aydır, uluslararası fonlar ve rating kuruluşları bankaların risklerini konuşuyor.

Anlaşılan odur ki; bu yorumların bir kısmı, Merkez Bankası’nın faizi artırması için baskı olarak kullanılıyor.

Risk olarak da hükûmet müdahalesi ve seçim nedeniyle, siyasi iktidarın seçim kazanmak için yeni bir çılgınlık yapmasından korkuyorlar.

Biz içeride medyada eften-püften tartışmalara katılıyor ve gerçekleri göremiyoruz. Yabancı kuruluşlar ve sermaye daha net görüyor ve ayrıca seçim popülizmi nedeniyle, enflasyonun artacağından endişe ediyor.

Bankalarla ilgili bazı gelişmeler ile döviz açığımız ve dış borç sorunu da, bu endişeyi artırıyor.

Esfender Korkmaz’ın yazısı