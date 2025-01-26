Esfender Korkmaz: Muhalefetin, halkı ikna edecek bir yargı reformu hazırlaması gerekir

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Herkes kendi yargı sisteminin güvenilir ve adil olmasını ister. Çünkü o bağımsız yargı bir gün kendisine de lazım olacaktır. Bizdeki hukukun üstünlüğü ve yargı sistemine güven konusuna, en tarafsız gözle yabancı kurum ve kuruluşlar bakar. Özelikle AB demokrasi ve hukuk konusunda hassastır. AB katılım müzakerelerinde de en fazla demokrasi ve yargı üstünde duruluyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Türkiye’ye ilişkin yıllık raporlarında, her seferinde yargının bağımsızlığı, siyasi vesayet ve hukuk haklarıyla ilgili ciddi endişeler dile getiriliyor. 2024 raporunda da, bu endişeler tekrarlandı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) bazı kararlarının uygulanmamasının kaygıları artırdığı vurgulandı.

Öte yandan yargıya güven konusunda, OECD ve Türkiye de yapılan bazı araştırma sonuçları herkesi rahatsız edecek sonuçlardır. Anket sonuçlarından halkın yargıya güven duymadığı net olarak ortaya çıkıyor. Bu durumda yapmamız gereken “yargıya güveni nasıl artırırız?” tartışması olmalıdır. Eğer bu gerçeği görmüyor ve tartışmıyorsak, yargının bu günkü halinden çıkarımız var demektir.

Türkiye’de iktisadi ve sosyal kalkınmanın gerçekleşmesi için, Hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığı temel şarttır. Türkiye’nin faizle, vergi artışları ile kronik hale gelen istikrar sorununu çözmesi iktisadi ve sosyal kalkınmayı sağlaması mümkün değildir. En başta en önemli yapısal sorunlar olan, demokratik, hukuki devlet, eğitim, gibi kurumları yeniden kurumsallaştırmamız gerekir. Siyasi iktidar, AB’nin, OECD’nin ve anketlerin aksine yargı bağımsızdır diyor. Muhalefetin, halkı ikna edecek bir yargı reformu hazırlaması gerekir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı