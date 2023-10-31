Esfender Korkmaz: Merkez Bankası’nın reel faize geçme olasılığı yoktur

Foreks Haber anketinin MB’nın 26 Ekim’de açıklayacağı gösterge faizi tahmininde en yüksek tahmini yüzde 35 olmuştu.

Bloomberg HT’nin Ekim ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketinde de faizin 500 baz puan artarak yüzde 35 seviyesine çıkacağı tahmin edilmişti.

Aynı şekilde Morgan Stanley’de, TCMB’nin 26 Ekim’deki toplantısında 500 baz puanlık bir artış yaparak faiz oranını yüzde 35’e çıkarmasını beklediklerini açıklamıştı.

Merkez Bankası da faizi 5 puan artırarak yüzde 35 yaptı.

Önceden MB’na Cumhurbaşkanı müdahale ediyordu. Şimdi finansal kuruluşlar ve özellikle bankalar dolaylı yoldan müdahale ediyor ve MB’nı yönlendiriyorlar. Çünkü bankalar, Merkez Bankasından fon sağlıyorlar… Bu fonları elbette eksi reel faizle almak işlerine geliyor. Merkez Bankası da bankaların isteği doğrultusunda karar alıyor.

Bu durumda MB’nın reel faize geçme olasılığı yoktur. Reel faize geçmeyen bir ekonomide istikrar sağlanması mümkün değildir.

Esfender Korkmaz’ın yazısı