Esfender Korkmaz: Merkez Bankası tam çuvalladı

hükümetler ve Sayın Erdoğan gerek Başbakanlığı ve gerekse Cumhurbaşkanlığı sırasında faizlere müdahale etti. Hükümetler yasanın ruhuna aykırı olarak, MB ile Hazine arasında sözleşme yaptı ve dövizleri Hazineye aktararak adeta el koydu, bunları kamu bankalarında sattırdı. 2017 yılında artı 40 milyar dolar olan Merkez Bankası resmî rezervleri, bugün eksi 40 milyar dolara geriledi. 130 milyar dolar olan resmî rezervler de 90 milyar dolara düştü.

Bugüne kadar da kime, neden, hangi kurdan ve ne miktar döviz satıldığı açıklanmadı. Ayrıca hükümet, Merkez Bankası kârını, yasaya aykırı olarak erken ve fazla kullandı. Dahası, Sayın Cumhurbaşkanı kendi çıkardığı kararnamelerle Merkez Bankası Başkanı’nı değiştirme kararı aldı ve laf dinlemeyeni değiştirdi.

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Bu şartlarda Merkez Bankası’na olan güven kalmadı. Bu siyasi vesayet nedeni ile Merkez Bankası’nın 2006 yılından beri taahhüdü olan enflasyon hedeflemesi tutmadı.

Merkez Bankası Başkanı’nın açıkladığı enflasyon raporu da, bankanın panik içinde olduğunu ve ne yapacağını bilmeyen bir kurum haline geldiğini gösteriyor.

Başkanın söylediği tek doğru, Merkez Bankası’nın gösterge faizini enflasyonun üstünde, reel faiz düzeyinde tutacağını söylemesidir. Bu söylediğim elbette ki TÜİK, enflasyon hesabını doğru yaparsa geçerlidir.

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Genel olarak baktığımızda bankanın ekonomik sorunlara doğru teşhis koyamadığı anlaşılıyor.

Milletin canı boğazına geldi. Bu ortamda ekonomide siyaha beyaz demek, halkın sabrını zorluyor

Esfender Korkmaz’ın yazısı