Esfender Korkmaz: Merkez Bankası şikayet etmek yerine hükümeti neden uyarmadı?

Merkez Bankası’nın Eylül enflasyonunu açıklaması ve Merkez Bankası Başkanı’nın Meclis Bütçe ve Plan Komisyonu’ndaki sunumunda, çözüm yolu hem muğlak hem de yetersiz kaldı.

Aslında, herkes Merkez Bankası’nın enflasyonu artıran nedenleri sıralamasını değil, enflasyonun nasıl çözüleceğinin politikalarını ve şifrelerini bekliyor.

MB enflasyonu;

1.Elektrik, doğal gaz ve petrol fiyatlarının artmasına bağlıyor.

Elektrik dağıtımını özel sektöre bugünkü hükûmet verdi. Halkın refahını önemseyen ülkelerde, elektrik ve doğal gaz fiyatları sübvansiyonludur. Sübvansiyonlu fiyatlarla hem üretim maliyetleri düşer, hem de fakir fukara karanlıktan ve soğuktan kurtulur?

MB ekonomi yönetiminin bir parçasıdır. Şikâyet etmek yerine, hükûmeti neden uyarmadı?

Esfender Korkmaz’ın yazısı